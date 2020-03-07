Gülben Ergen'in aylık geliri 'yok artık' dedirtti Erhan Çelik'le davasında söyledi
Geçtiğimiz günlerde Erhan Çelik ile davasından beraat eden Gülben Ergen, hakim karşısında aylık gelirinin ne kadar olduğunu söyledi. Duyanlar 'Yok artık' dedi.
Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından yaptığı paylaşım nedeniyle eski eşi Erhan Çelik'in hakaret davası açmasıyla hakim karşısına çıktı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat eden Ergen'in, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekti.
Gülben Ergen'in 2016 yılında olaylı bir şekilde boşandığı eşi Erhan Çelik, Ergen'in kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.
Şikayet üzerine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Gülben Ergen'in davası karara bağlandı.
TV100'de yer alan habere göre; Davadan beraat eden ünlü şarkıcı, tutanaklarda aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi. Konserlerinin yanı sıra reklam filmlerinde de yer alan Ergen'in kazancı ise herkesi şaşırttı.