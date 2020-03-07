Gülben Ergen'in aylık geliri 'yok artık' dedirtti Erhan Çelik'le davasında söyledi

Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından yaptığı paylaşım nedeniyle eski eşi Erhan Çelik'in hakaret davası açmasıyla hakim karşısına çıktı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat eden Ergen'in, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekti.