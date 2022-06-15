Gülben Ergen'e hakaret etmişlerdi! Yeşim Salkım ve Nihat Doğan' a bakın ne kadar ceza verildi
2017 yılında bir magazin programında şarkıcı Gülben Ergen kendisi gibi şarkıcı olan Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet etmişti. Dün görülen duruşma sonrası mahkemenin verdiği karar ile Nihat Doğan hakaret' suçundan 5 ay 25 gün hapis cezasına, Yeşim Salkım ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından bin 290 gün adli para cezasına çarptırıldı.
Şarkıcı kimliği ile tanınan Gülben Ergen 2017 yılında bir magazin programında kendisi gibi şarkıcı olan Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet etmişti. Mahkeme davayı karara bağlayarak Nihat Doğan'ı hakaret' suçundan 5 ay 25 gün hapis cezasına, Yeşim Salkım ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından bin 290 gün adli para cezasına çarptırıldı.
Gülben Ergen'e hakaretten adli para cezasına çarptırıldı
Bir magazin programında şarkıcı Gülben Ergen hakkında yorum yapan Nihat Doğan hakaret suçundan, Yeşim Salkım ise hakaret ve tehdit suçlarından adli para cezasına çarptırıldı.
İki mahkemeye karar bildirilecek
Mahkeme Nihat Doğan'ın daha önce iki ayrı ceza aldığı için iki mahkemeye kararın bildirilmesine karar verildi.
Hakaret ve tehditten dava açılmıştı
Bir televizyon programında Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesi ile Yeşim Salkım hakkında 2 yıl 10 aya, zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesi ile de Nihat Doğan hakkında da 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.