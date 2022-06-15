Gülben Ergen'e hakaret etmişlerdi! Yeşim Salkım ve Nihat Doğan' a bakın ne kadar ceza verildi

Şarkıcı kimliği ile tanınan Gülben Ergen 2017 yılında bir magazin programında kendisi gibi şarkıcı olan Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet etmişti. Mahkeme davayı karara bağlayarak Nihat Doğan'ı hakaret' suçundan 5 ay 25 gün hapis cezasına, Yeşim Salkım ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından bin 290 gün adli para cezasına çarptırıldı.