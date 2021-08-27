Gülben Ergen'den 'yine korona oldu' haberine isyan: Aşılıyım, bir kere Covid19 oldum!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in yaklaşan konser programı öncesi, bazı internet sitelerinde ortaya çıkan "İkinci kez korona oldu" haberlerine ünlü şarkıcı adeta isyan etti. Gülben Ergen, sosyal medyadan aşıyla ilgili paylaşımının yanlış anlaşıldığını ifade etti.
2020 Aralık ayında koronavirüse yakalanan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından aşı ile ilgili yaptığı paylaşımın bazı haber sitelerince yanlış algılanması ve 'ikinci kez koronavirüse yakalandığı' yönünde haber yapılmasının ardından gelen telefon yağmuruna isyan etti. Ekibinin ve kendsi şhsi telefonunun susmadığını ifade eden Ergen, sosyal medya hesabından 'sormadan, soruşturmadan, yeterince iyi anlamadan haber yapmayın' mesajı verdi.
Gülben Ergen: İmdat!
Şarkıcı Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı aşı paylaşımı yanlış anlaşıldı. Ergen, bugün yayımladığı yeni mesajında yanlış anlaşılmayı düzelterek, tepkisini, "İmdat" diyerek gösterdi.
“Corona oldum. Vakti gelince iki kez aşımı oldum"
Ergen, “Corona oldum. Vakti gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim, saygım, anlayışım ve minnetim sonsuz” paylaşımıyla 'aşı olmanın önemine vurgu yapmaya çalışırken 'yeniden korona olmuş' gibi algılandı.
Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, daha önce yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım." ifadelerini kullanmıştı.