Gülben Ergen yine evleniyor mu? Kafa karıştıran gelişme

Burak Törer'le ilişkisini bitirmesinin ardından genç müzisyen Emre Irmak'la mutlu bir beraberlik sürdüren Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Ergen'in parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı. Taktığı yüzük alyansa benzeyince ufukta evlilik mi var soruları akla geldi.