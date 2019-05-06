Gülben Ergen yine evleniyor mu? Kafa karıştıran gelişme

Gülben Ergen yine evleniyor mu? Kafa karıştıran gelişme

Sansasyonel evlilikleri ile bilinen Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendiğinde kafa karıştıran bir detayla dikkat çekti.

Gülben Ergen yine evleniyor mu? Kafa karıştıran gelişme - Sayfa 1

Burak Törer'le ilişkisini bitirmesinin ardından genç müzisyen Emre Irmak'la mutlu bir beraberlik sürdüren Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Ergen'in parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı. Taktığı yüzük alyansa benzeyince ufukta evlilik mi var soruları akla geldi.

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Gülben Ergen yine evleniyor mu? Kafa karıştıran gelişme - Sayfa 2

Nişantaşı'nda muhabirlerle konuşan Gülben Ergen'e evililik sorusu soruldu. Muhabirler; "Evleneceğiniz söyleniyor. Yüzük nikahın habercisi mi?" diye sordu. Ergen ise bu soru karşısında konuyu değiştirerek yeni çıkacak şarkısından bahsetti.

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Gülben Ergen yine evleniyor mu? Kafa karıştıran gelişme - Sayfa 3

Gülben Ergen, evlilik sorusuna karşılık olarak, "Yeni şarkım çıkıyor. Klibi, Bodrum'da çektik. Okullar açıyoruz. Yaz geliyor. Hayat çok güzel" dedi.

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Gülben Ergen yine evleniyor mu? Kafa karıştıran gelişme - Sayfa 4
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