Gülben Ergen yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı
Son zamanlarda yeni bir aşka yelken açışıyla gündeme gelen Gülben Ergen, yaz sezonunu açtı.
Geçtiğimiz eylül ayında sevgilisi Emre Törer ile ayrılıp yeni bir aşka yelken açarak müzisyen Emre Irmak ile birlikte olan Gülben Ergen, yaz sezonunu açtığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Gülben Ergen'in yaz sezonunu açtığını duyurduğu bikinili paylaşımı kısa sürede binlerce takipçisi tarafından beğenildi.
Ergen, sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafının altına, ''Hoşgeldin yaz'' notunu düştü. Ergen'in bikinili paylaşımında fit vücudu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ergen'in paylaşımına takipçileri, ''Kim der 3 çocuk annesi'' gibi yorumlar yapıldı, Ergen, takipçilerinin beğenisi kazandı.
Öte yandan, Gülben Ergen, geçtiğimiz haftalarda, Eser Yenenler'in şov programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Gülben Ergen, son dönemde açtığı davalar için, “Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum” sözleriyle, güldürmüştü.