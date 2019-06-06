Gülben Ergen yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Gülben Ergen yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda yeni bir aşka yelken açışıyla gündeme gelen Gülben Ergen, yaz sezonunu açtı.

Gülben Ergen yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Geçtiğimiz eylül ayında sevgilisi Emre Törer ile ayrılıp yeni bir aşka yelken açarak müzisyen Emre Irmak ile birlikte olan Gülben Ergen, yaz sezonunu açtığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Gülben Ergen'in yaz sezonunu açtığını duyurduğu bikinili paylaşımı kısa sürede binlerce takipçisi tarafından beğenildi.

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Gülben Ergen yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Ergen, sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafının altına, ''Hoşgeldin yaz'' notunu düştü. Ergen'in bikinili paylaşımında fit vücudu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ergen'in paylaşımına takipçileri, ''Kim der 3 çocuk annesi'' gibi yorumlar yapıldı, Ergen, takipçilerinin beğenisi kazandı.

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Gülben Ergen yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Öte yandan, Gülben Ergen, geçtiğimiz haftalarda, Eser Yenenler'in şov programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Gülben Ergen yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Gülben Ergen, son dönemde açtığı davalar için, “Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum” sözleriyle, güldürmüştü.

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