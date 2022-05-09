Gülben Ergen hasta mı sahnede fenalaşıp bayıldı ortalık karıştı yeni açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkanı Birol Şahin, şehir takımı olan Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarına katılacak olan kadın sanatçı ile ilgili 'Muhafazakar bir şehre 'bayan' şarkıcı yakışmaz' diyerek gündem olmuştu. Ece Seçkin'in tweet'i ile başlayan tepki çığ gibi büyürken bugün Gülben Ergen sahneye çıktı. Sahnede henüz ikinci şarkısını söylerken bayılan Ergen, izleyenleri korkuttu.