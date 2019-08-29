Gülben Ergen azarladı Ömür Gedik şort twitiyle millete namus dersi verdi!
Ömür Gedik, 'ayıp sınırlarını aşmış şort' paylaşımı yaptı, tepki yağdı. Gülben Ergen'den gelen yanıt geri vites yaptırdı.
Hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaparak "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." dedi.
Ömür Gedik'in bu paylaşımı üzerine sosyal medyada tartışma başladı. Gedik, paylaşımı nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirildi. İnsanların nasıl giyinmesi gerektiği konusundaki paylaşımı Gülben Ergen'i de kızdırınca Gedik'e bir eleştiri de Ergen'den geldi.
Gedik'in tepki çeken şort tartışmasına katılan Gülben Ergen de şunları söyledi: "Bize ne başka hayatlardan? Herkes kendi yaşamına bakarsa daha iyiye gideriz. Bize ne başkasının ne giydiğinden? Ne yediğinden? Nerede kiminle olduğundan? Kadın kadını neden sorgular?
Kıyafet seçimini neye ne kadar anlatır? Neden tene bakar insanlar? Neden bez parçası kadardır 'namus' neden yargılar kadın kadını özellikle?