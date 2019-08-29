Gülben Ergen azarladı Ömür Gedik şort twitiyle millete namus dersi verdi!

Gedik'in tepki çeken şort tartışmasına katılan Gülben Ergen de şunları söyledi: "Bize ne başka hayatlardan? Herkes kendi yaşamına bakarsa daha iyiye gideriz. Bize ne başkasının ne giydiğinden? Ne yediğinden? Nerede kiminle olduğundan? Kadın kadını neden sorgular?