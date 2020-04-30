Gül Sunal'dan Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümlerinde duygulandıran paylaşım
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Evlilik yıl dönümlerini bu paylaşımla kutladı.
Türk Sineması'ın usta ismi Kemal Sunal, 45 sene önce bugün Gül Sunal ile hayatını birleştirdi İkili, 30 Nisan 1975'te dünyaevine girdi. Gül Sunal, bugünü unutmadı ve sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşıma imza attı.
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Düğün günlerinden bir fotoğrafı paylaşan Gül Sunal, nostaljik paylaşımının altına şu notu düştü:
"30 Nisan 1975... Saat: 13.30... Beyoğlu Evlendirme Dairesi... Huzurla uyuyun, ben daha buralardayım.''
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63 yaşındaki Sunal'ın duygulandıran paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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Öte yandan Gül Sunal, Kemal Sunal'ın doğum gününde de yaptığı duygusal paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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