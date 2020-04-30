Gül Sunal'dan Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümlerinde duygulandıran paylaşım

Türk Sineması'ın usta ismi Kemal Sunal, 45 sene önce bugün Gül Sunal ile hayatını birleştirdi İkili, 30 Nisan 1975'te dünyaevine girdi. Gül Sunal, bugünü unutmadı ve sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşıma imza attı.