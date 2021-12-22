Gübrede kallavi zam! Bir tonu ile üç dönüm arazi satın alınabiliyor

Birkaç ay önce Avrupa'da yaşanan doğalgaz krizi sonrası fiyatı en çok artan ürünlerden biri gübre olmuş; gübrenin ham maddesi olan doğalgazdaki aşırı fiyat artışı, yurt içinde de gübre fiyatlarının bir yılda yüzde 157'den fazla zamlanmasına yol açmıştı. Buna yurt içinde kasımdaki rekor kur artışları eklenince gübredeki son bir yıllık zamlar yüzde 200'ü aşmıştı. Şimdi bu zamlar yüzde 300’ü aşmış durumda.