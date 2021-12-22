Gübrede kallavi zam! Bir tonu ile üç dönüm arazi satın alınabiliyor
Gelen zamlardan gübre de nasibi aldı. Gübre fiyatları Anadolu'da ekilebilir arazi fiyatlarını solladı. ZMO Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, "Urfa'da bir dönüm arazi fiyatı yaklaşık 15 bin TL iken, gübrenin tonu 17 bin 100 TL'ye çıktı" dedi. TZD Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş ise, "Bir ton gübre parasına İç Anadolu'da üç dönüm arazi alınabilir hale gelindi" diye konuştu.
Üst üste gelen zamlar gübre fiyatlarının ekilebilir arazi fiyatlarını geçmesine yol açtı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, “Bir ton gübre fiyatı, bir dönüm arazi fiyatını geçti. Bir ton gübre geçen yıl 3 bin 500-4 bin TL arasında değişirken bu yıl 17 bin 100 TL’ye çıktı. Urfa’da kıraç alanlardaki bir dönüm arazinin fiyatı ise yaklaşık 15 bin lira” dedi.
Sözcü'ye konuşan Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş ise, gübreye gelen zamlara dikkat çekmek için “Bugün bir ton gübre fiyatı ile İç Anadolu’da değil bir dönüm, 3 dönüm ekilebilir arazi alınabilir” diye konuştu.
Bir yılda yüzde 300'ü aştı
Marketlerde birçok ürünün kotalı satılmasına yol açan ham madde krizi, yurt içinde kur krizi sonrası tarlaya inmiş; fiyatlama yapamaz hale gelen firmalar gübre satışlarını durdurmuştu. Satışlar henüz tam anlamıyla normale dönmedi ancak gübreye üst üste gelen zamlar çiftçinin alım gücünü her geçen gün daha da zorluyor.
Birkaç ay önce Avrupa'da yaşanan doğalgaz krizi sonrası fiyatı en çok artan ürünlerden biri gübre olmuş; gübrenin ham maddesi olan doğalgazdaki aşırı fiyat artışı, yurt içinde de gübre fiyatlarının bir yılda yüzde 157'den fazla zamlanmasına yol açmıştı. Buna yurt içinde kasımdaki rekor kur artışları eklenince gübredeki son bir yıllık zamlar yüzde 200'ü aşmıştı. Şimdi bu zamlar yüzde 300’ü aşmış durumda.