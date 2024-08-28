GSYH Yüzde 257 Arttıysa Bu Halk Neden Hala 250 Gr Peynir Alıyor?

Sayın Yılmaz'dan GSYH yorumu: 'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diyenleri hesaplamalar yalanlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, "Eskiden Türkiye daha müreffehti" diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamların yalanladığını belirterek, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 olduğunu ifade etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"'Eskiden Türkiye daha müreffehti' diye iddia edenleri uluslararası kurumların hesapladığı rakamlar yalanlıyor. 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen GSYH'nın (SAGP) artışı,

Türkiye yüzde 257,

Polonya yüzde 242,

Rusya yüzde 161,

Almanya yüzde 110,

Hollanda yüzde 105,

Fransa yüzde 90,

İspanya yüzde 88,

İngiltere yüzde 85,

İtalya yüzde 72.



Buna kalkınma farkını azaltma veya yakınsama (convergance) deniyor. Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız" dedi.

Ama ben şunu sormak isterim;

Türkiye’nin istatistiklerde kişi başına düşen gelirin GSYH yüzde 257 artış oranından ziyade bu halk;

Neden hala peyniri 250 gr, zeytini 100 gr alıyor.

Üzümün kilosu 150 lirayken bu halk neden yarım kilo üzüm almaya mahkûm ediliyor.

Bir baba evladına pazar tezgahından muz alamamanın utancını yaşıyor.

Bu utanç babanın mı?

Yoksa sosyal devlet olamamanın yansımaları mı?

Bu ülkede bir kesim hep zengin olurken bir kesim neden hep fakirliğe mahkûm bırakılıp, bedel ödeyen oluyor.



İPA Başkanı Gökce: Askeri arazi rant için betona gömüldü!



İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki askeri arazinin rant için betona gömüldüğünü belirterek "456 konutluk lüks siteden oluşan projede 3+1 daireler 18 milyon TL’ye satılıyor.” yorumunda bulundu.



İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Çekmeköy ilçesinde bulunan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği izinle tartışmalara neden olan askeri arazideki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.



X sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökce, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Askeri araziler yapılaşmaya açılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 2018 yılında yaptığı açıklamada “Hiçbir zaman askeri arazileri biz rant olarak görmedik” demişti.

Çekmeköy’deki askeri arazi önce bakanlık tarafından “rezerv yapı alanı” ilan edildi.

Parsellere bölünen arazinin ilk olarak 2019 yılında 200 bin metrekarelik bölümüne inşaat izni verildi. Arazi ihalesiz olarak Emlak Konut GYO'ya satıldı.



2021 yılında yeni plan hazırlandı. 860 bin metrekarelik eski askeri alanın 355 bin 881 metrekaresi konut ve ticari birimler için ayrıldı ve bu alan yine ihalesiz olarak TOKi tarafından 937 milyon liralık bedelle Emlak Konut GYO'ya satıldı.



Murat Kurum'un başında olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı plansız kalan askeri alan için Haziran 2022'de yeni plan yaptı. Yeniden yapılan 1/1000’lik uygulama imar planında fonksiyonlarda ve inşaat oranında önemli bir değişiklik olmadı.

İstanbul’un deprem gündemi varken askeri alanların sadece rant amacıyla kullanılması kenti boğuyor, depreme karşı daha dayanıklı bir konut stoğuna ulaşma çabamıza da zarar veriyor.

NOW TV'de Gülbin Tosun depremi yaşanıyor. Ana Haber Bülteni sunucusu Tosun, sokak hayvanlarıyla ilgili bir gönderide ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketlemişti. Ses getiren paylaşımla ilgili kanal yönetimi Tosun'u zorunlu izne çıkardı.





Tosun sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek şunları yazdı:



“Başkan siz ‘Sokakta köpek olmaz, biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz!

Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!”

Hani sizler çok aydın, cesur yüreklerdiniz Sayın Başkan…

Daha bu kadarcık bir eleştiriye tahammülünüz, hoşgörünüz yokken mi siyasi kulvarında yer aldığınız partiniz CHP mensuplarının, fikirdaşlarının, yazarlarının

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a neler söylediğine hepimiz şahidiz. Ama Sayın Erdoğan kimsenin ekmeğiyle oynamadı.



Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın S.S.Ç. isimli 2 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşım üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.



Böyle bir çifte bu çocuğun evlatlık olarak verilmesi ne kadar doğruydu?

Bu çocuk esirgeme kurumunun yöneticileri, idarecileri böyle bir kararı hangi yasa gereği verdiler.

Bu kararlar, çalışmalarını çok beğendiğim Sayın Bakan Mahinur Özdemir ve ekibi tarafından dikkatle taranmalı ve gereği yapılmalıdır.

Gökhan Çıra aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal etmiştir.

Mağdur çocuğun ise daha önce yaşamını sürdürdüğü kurumda daha güvende olacağı ortadadır.

Bu kız çocuğunun bir an evvel sağlıklı ve güvenli şartlara kavuşması gerekmektedir.

Gökhan Çıra’nın fantezi objesi olmadan evvel.