Grup sekste ölen BAE prensi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi’nin ölüm nedeni belli oldu!

Günlerce süren partiler düzenliyordu

İngiliz polisinin, Kasımi’nin Knightsbridge semtindeki çok sayıda uyuşturucu bulmasının ardından İngiliz basını, Londra’da moda sektörünün içinde olan prensin, düzenli olarak uyuşturucu ve eskortların da bulunduğu, tüm hafta sonu boyunca süren partiler düzenlediğini öne sürdü.