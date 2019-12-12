Grup sekste ölen BAE prensi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi’nin ölüm nedeni belli oldu!
İngiliz mahkemesi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra’da ölü bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi’nin ölüm sebebinin yüksek doz uyuşturucu olduğunu doğruladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, geçtiğimiz temmuz ayında Londra’daki lüks dairesinde ölü bulunmuştu. Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin grup seks sırasında öldüğü konuşuluyordu.
Günlerce süren partiler düzenliyordu
İngiliz polisinin, Kasımi’nin Knightsbridge semtindeki çok sayıda uyuşturucu bulmasının ardından İngiliz basını, Londra’da moda sektörünün içinde olan prensin, düzenli olarak uyuşturucu ve eskortların da bulunduğu, tüm hafta sonu boyunca süren partiler düzenlediğini öne sürdü.
Cinsel ilişki süresini uzatması için...
Kasımi’nin, cinsel ilişki süresini uzatması için yüksek miktarda metamfetamin de aldığını iddia eden İngiliz basınının iddiaları, İngiliz mahkemesininden açıklanan rapor sonrasında doğrulanmış oldu.
Cinsel gücü artırıcı ilaç saptandı
Westminster Mahkemesi’nin konuya ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucunda yayınlanan raporda, Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin cinsel isteği artırma amacıyla kullandığı aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle yaşamını yitirdiği kesinleşti.Prens'in kanında yüksek miktarda kokain ve cinsel gücü artırıcı kimyasal madde bulunduğu belirlendi.