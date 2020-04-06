Grammy ödüllü şarkıcı Duffy tecavüze uğradığı anları bir bir anlattı!

Uçağa nasıl bindiğimizi ve sonra bir araçla nasıl seyahat ettiğimizi hatırlayamıyorum. Bir otel odasına götürüldüm, fail döndü ve bana tecavüz etti. Acıyı hatırlıyorum ve olay olduktan sonra odada bilinçli kalmaya çalışıyordum."

