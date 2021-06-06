Gözler oyularak tedavi edilen 'kara mantar' salgınında tehlike büyüyor! İşte en savunmasız grup
Tek tedavi yöntemi hastalığa yakalanan kişilerin gözlerinin oyularak çıkarılması... Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs bitimden ortaya çıkan kara mantar salgını onlarca ülkeye yayıldı. Uzmanlar bir veya iki gözün kaybına neden olan kara mantara karşı en savunmasız grubu açıkladı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi. Henüz Kovid salgını sona ermemişken dünya kara mantar olarak bilinen salgın ile karşı karşıya.
Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.
Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini duyurdu.
Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmak zorunda kalıyor.