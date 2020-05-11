Göz neden kaşınır evde tedavi etmek için bunları yapın!
Göz, vücuttaki en hassas organlardan biridir ve çevresel faktörlerden kolayca etkilenir. Peki göz kaşıntısı neden meydana gelir ve evde göz kaşıntısını geçirmek için neler yapabiliriz?
Göz kaşıntısı neden olur?
Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık olduğunda, kişi tahrişi gidermek ve rahatlamak için pek çok uygulama yapar. Bununla birlikte kaşıntının nedenini bilmek doğru tedavi ile daha hızlı bir rahatlama için önemlidir. Örneğin alerji ile enfeksiyon semptomları arasındaki farkı anlamak durumu daha kötü hale getirmemek adına önem taşır. Gözde kaşıntıya yol açan faktörler şu şekilde sıralanabilir:
Alerjiler: Eğer ilkbahar ve sonbahar gibi yılın belirli dönemlerinde gözlerde kaşıntı şikâyeti ortaya çıkıyorsa, belirli mevsimlerde çiçek açan ve polen üreten bir ağaç ya da ota karşı alerjiden söz edilebilir. Mevsimsel alerjilerin aksine, bazı alerjiler tüm yıl boyunca devam eder. Küf, toz ve evcil hayvan tüyü gibi tetikleyiciler yıl boyu devam eden alerjinin sebepleri arasındadır. Ayrıca evdeki bazı ürünlere karşı da alerji olabilir.
Enfeksiyonlar: Göz enfeksiyonları göz kaşıntısının önemli nedenlerinden biridir. Gözler viral, bakteriyel ve mantar kaynaklı enfeksiyonlara karşı hassastır. Kirli ellerle göze dokunmak, havlu, gözlük, lens gibi kişisel eşyaların birden fazla kişi tarafından kullanılması, hava kirliliği olan yerlerde bulunmak gibi nedenlerden dolayı gözlerde mikrobik enfeksiyonlar gelişebilir. En sık görülen göz enfeksiyonlarından biri enfekte gözün beyaz kısmının kızarması nedeniyle kırmızı göz olarak da bilinen konjonktivittir. Konjonktivit çok bulaşıcıdır ve genellikle etkilenen gözde akıntı da tabloya eşlik eder.
Kuru göz: Su, yağ ve mukus birleşimi olan gözyaşı, gözleri nemli ve tazelenmiş halde tutar. Çeşitli nedenlerden dolayı yeterince gözyaşı üretimi olmazsa gözlerde kuruluk ve kaşıntı gelişir. Kuru göz sendromunun en yaygın nedenlerden biri ileri yaştır. Kişi yaşlandıkça, gözyaşı üretimi azalma eğilimindedir. Aynı şekilde, diyabet ve romatoid artrit gibi durumlar da gözyaşı üretiminin azalmasına neden olabilir. Kuru göz; antidepresan, doğum kontrol hapı gibi bazı ilaçların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir.