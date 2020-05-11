Göz neden kaşınır evde tedavi etmek için bunları yapın!

Alerjiler: Eğer ilkbahar ve sonbahar gibi yılın belirli dönemlerinde gözlerde kaşıntı şikâyeti ortaya çıkıyorsa, belirli mevsimlerde çiçek açan ve polen üreten bir ağaç ya da ota karşı alerjiden söz edilebilir. Mevsimsel alerjilerin aksine, bazı alerjiler tüm yıl boyunca devam eder. Küf, toz ve evcil hayvan tüyü gibi tetikleyiciler yıl boyu devam eden alerjinin sebepleri arasındadır. Ayrıca evdeki bazı ürünlere karşı da alerji olabilir.