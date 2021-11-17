Göz gözü görmeyecek! Meteoroloji'den sis uyarısı bir hafta yağış yok
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde sisli bir hava etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar da yağışsız bir havanın etkili olacağını belirtti ve uydu görüntüsünü paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sis uyarısı: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Marmara:Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.