Görüntülerden tedirgin olan Özcan Deniz savcılığa koştu Feyza Aktan'ı şikayet etti
Özcan Deniz, boşanma aşamasında olduğu Feyza Aktan'la ortak çocuğu Kuzey'den 10 gündür haber alamadı. Deniz, savcılığa koştu.
Olaylı boşanmalar arasında yer alan Özcan Deniz, Feyza Aktan arasındaki gerilim devam ediyor. Mahkemelik olan ikiliden Özcan Deniz, yeniden Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giderek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eski eşinin oğlu Kuzey'i kendisine göstermediğini iddia eden Özcan Deniz, savcılığa sunduğu dilekçede oğlundan haber alamadığına yer verdi.
Savcılık çıkışı soruları yanıtlayan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in bugün doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini ifade etti. Özcan Deniz, şunları söyledi:
"10 gündür oğlumdan haber alamıyorum. Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın. Savcılığa sunduk.''
''Oğlumun bugün doğum günü. Onunla bir araya gelemiyorum. Oğlumu ayda 4 kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil."