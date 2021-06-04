Görüntüler tüyler ürpertti! İşte kara mantar ameliyatı: Gözler böyle oyuluyor
Covid-19'un tetiklediği düşünülen 'kara mantar' hastalığı Hindistan'da başlayıp komşumuz Irak'a kadar geldi. Yaşama şansının sadece yüzde 50 olduğu bu korkunç hastalığa yakalananların acil olarak ameliyata alınması gerekiyor. Hastaların gözlerinin oyulduğu ameliyatın tüyler ürperten görüntüleri yayınlandı.
Koronavirüs ile mücadelede sınıfta kalan, vefat edenlerin sokaklarda yakıldığı, hastane sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da başlayan kara mantar kabusu dünyaya yayılıyor.
Son olarak Meksika'ya da sıçrayan Kara mantar, bir kişide göz, burun ve damak kaybına neden oldu. Koronavirüsü geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görülen bu korkunç hastalığın ameliyat görüntüleri ise tüyler ürperten cinsten.
Yüzde 50 ihtimal!
Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak da bilinen bu enfeksiyonda hayatta kalma ihtimali yüzde 50 olarak kayıtlara geçiyor. Bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa hayata tutunabiliyor.
Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, Kovid-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görülmüştü. Koronavirüsün tetiklediği düşünülen "mukormikoz" hastaları, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'daki Harsh ENT (Kulak-Burun-Boğaz) Hastanesi'nde tedavi görüyor.