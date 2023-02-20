Görüntüler bugün çekildi lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

Karlı bir sabaha uyanan Özgür Demir isimli bir vatandaş, araç üzerindeki karları süpürerek, "Malum Bayburt şartları, havalar böyle olunca zorluk çekiyoruz. Kurban olduğum Mevla’m Antalya'ya verdiği sıcağı buraya da versin, isyan etmiyoruz ama biz de biraz sıcaklık görseydik iyi olurdu " dedi.