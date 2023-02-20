Görüntüler bugün çekildi lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu
BAYBURT'ta 2 gündür aralıklarla yağan kar gece saatlerinde etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü. Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta yollar, ağaçlar, süs havuzları ve Çoruh Nehri buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Yer yer kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yağışın ardından, kuru soğuk ve ayaz yerini bir nebze olsun ılıman havaya bıraktı.
Okulların açılmasıyla birlikte Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürerek öğrencilerin okul yolunda sorun yaşamaması için seferber olurken, trafik akışının yoğun olduğu yerlerde ise kar temizleme araçlarıyla yollar temizleyerek, sürücülerin trafikte güvenliği gözetildi.
Gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde karın etkisiyle 0 derece olarak ölçüldü. Kuraklık olmaması adına kar yağışına sevinen vatandaşlar, kuru soğuk ve ayazdan etkilendiklerini belirterek, havanın çok soğuk olduğunu bildirdiler.
Karlı bir sabaha uyanan Özgür Demir isimli bir vatandaş, araç üzerindeki karları süpürerek, "Malum Bayburt şartları, havalar böyle olunca zorluk çekiyoruz. Kurban olduğum Mevla’m Antalya'ya verdiği sıcağı buraya da versin, isyan etmiyoruz ama biz de biraz sıcaklık görseydik iyi olurdu " dedi.