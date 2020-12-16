Görüntüler bugün çekildi! Alanya'da turistler güneşi yine fırsat bildi

Deniz keyfi yapan Serkan Kabakçı, Alanya’da yaşadığı için şanslı olduğunu söyledi. Kabakçı, “Alanya’ya kış hiç gelmiyor gibi bir şey. Aralık ayının 16’si hava o kadar güzel ki 22-23 derece ve biz bugün yüzdük arkadaşlarımla. Burada 9 ay deniz keyfi yapabiliyoruz. Burada güneş eksik olmuyor, Alanya’da yaşamaktan mutluyuz." dedi.