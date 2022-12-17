Görüntüler bugün Antalya'da çekildi! Aralık'ta şaşkına çeviren görüntü
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da hafta boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, aralık ayında denize girdi.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
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Vatandaşlar ve turistler yazdan kalma havanın tadını çıkardı. Bazıları, kumsalda güneşlendi, denize girerek bir süre yüzdü. Bazıları ise kanoya bindi. İşte Antalya'dan gelen son görüntüler...
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