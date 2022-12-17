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Görüntüler bugün Antalya'da çekildi! Aralık'ta şaşkına çeviren görüntü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Görüntüler bugün Antalya'da çekildi! Aralık'ta şaşkına çeviren görüntü

Antalya'da hafta boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, aralık ayında denize girdi.

Görüntüler bugün Antalya'da çekildi! Aralık'ta şaşkına çeviren görüntü

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

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Görüntüler bugün Antalya'da çekildi! Aralık'ta şaşkına çeviren görüntü

Vatandaşlar ve turistler yazdan kalma havanın tadını çıkardı. Bazıları, kumsalda güneşlendi, denize girerek bir süre yüzdü. Bazıları ise kanoya bindi. İşte Antalya'dan gelen son görüntüler...

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Görüntüler bugün Antalya'da çekildi! Aralık'ta şaşkına çeviren görüntü
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Görüntüler bugün Antalya'da çekildi! Aralık'ta şaşkına çeviren görüntü
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