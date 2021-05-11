Görünce dehşete kapıldılar! En zehirli tür ama öldürmenin cezası 6 bin 600 lira

Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' yılanı, Tunceli merkeze bağlı Atlantı köyünde görüldü. Ormanlık alanda gezdikleri sırada bir ağacın üzerinde yılan ile karşılaşan köy sakinleri korkuya kapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne köy sakinlerinin ihbarının ardından gelen ekipler, yaptıkları incelemede yılanın Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' olduğunu belirledi. Yetkiler, yılanın koruma altına alınan türler arasında yer aldığını, öldürülmesi halinde ise 6 bin 600 lira cezası olduğunu söyledi.