Görme engelli vatandaşlar şikayetçi! Bağımsız olarak ihtiyaçlarını giderdikleri yollar işgal halinde!

Kaldırımlarda ve yollarda bulunan sarı renkteki "görme engelli yolu" olarak tabir edilen "engelli takip yüzeyi" Ümraniye'de ve Bakırköy'de esnaflar ve araçlar tarafından işgal ediliyor. Ümraniye'de bulunan Bahçevan Sokak üzerinde 3 kafe masa ve sandalyelerinin bu alanların üzerine koydu. Esnaflardan biri olan Necmettin Er, "Burada bir kabahatimiz var, genelde boş olduğu için biz buraya koyuyoruz" dedi.