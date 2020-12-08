Görenlerin üşüdüğü görüntüler Antalya aralıkta denize girmeye devam ediyor

Arkadaş grubuyla her gün denize gelmeye gayret ettiklerini söyleyen İbrahim Adalı ise "Konyaaltılıyım. Burada her gün arkadaşlarımızla buluşup denize girip zaman geçiriyoruz. Bizim için Antalya yaşanabilecek tek şehir" diye konuştu.