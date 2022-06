Görenler tanıyamıyor! Emanet dizisinin Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın inanılmaz değişimi olay oldu

2007'de katıldığı Best Model Of The World Turkey yarışmasında Gelecek Vaat Eden erkek seçilen Ceyhan'ın, 12 yıl önce Ece Erken'in Mavi Şeker programına konuk olduğu ortaya çıktı. Halil İbrahim Ceyhan'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.