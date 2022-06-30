Görenler tanıyamıyor! Emanet dizisinin Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'ın inanılmaz değişimi olay oldu
Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan 12 yıl önce katıldığı programdaki halleri ile sosyal medyada gündem oldu. hayranları Halil İbrahim CEYHAN'IN ESKİ HALİNİ TANIMAKTA ZORLANDI..
Karamel Yapım Şirketi tarafından Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet üçüncü sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizinin başrol oyuncusu 39 yaşındaki Halil İbrahim Ceyhan 12 yıl önce katıldığı bir programdaki hali ile gündeme geldi. Dizide oynadığı Yaman karakteri ile Twitter gündeminden düşmeyen yakışıklı oyuncu bu defa eski hali ile gündemde.
2007'de katıldığı Best Model Of The World Turkey yarışmasında Gelecek Vaat Eden erkek seçilen Ceyhan'ın, 12 yıl önce Ece Erken'in Mavi Şeker programına konuk olduğu ortaya çıktı. Halil İbrahim Ceyhan'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.
Ceyhan 12 yıl önce katıldığı programda Ece Erken'in "Cenk Eren evlenince evimin erkeği olacağım diyor sen evlenirsen düşüncen nedir?" sorusuna "Kariyerim önce gelir" diyerek yanıt verdi. 23 yaşında katıldığı programda samimi açıklamalar yapan Ceyhan, kızların kendisine "Sen gerçek misin?" diyerek laf attıklarını itiraf etti.