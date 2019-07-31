Görenler tanıyamadı Tuba Büyüküstün yeni imajı herkesi şaşırttı!
Sevgilisi Umut Evirgen'le ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün, Amerika'da tarzını yeniledi. Büyüküstün, yeni tarzını ise sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Umut Evirgen'le uçakta kimselere aldırmadan kavga ettiği söylenen Tuba Büyüküstün, sevgilisi Evirgen'le Amerika'nın tozunu attırıyor. New York'ta başbaşa tatil yapan ikili, sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Ayrılık iddialarını sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlayan Büyüküstün, her şeyin yolunda olduğunun sinyalini veriyor. Amerika'da imajını yenileyerek herkesi şaşırtan Büyüküstün, saçlarının yeni halini de sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
New York'ta saçına Afrika örgüsü yaptıran Büyüküstün, ''New York’a gelmişken...Çünkü neden olmasın'' notuyla yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. Yeni imajıyla binlerce beğeni alan Büyüküstün, saçının yapılma anını da takipçileriyle paylaştı.
Başarılı oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından beğenilirken Büyüküstün'den bir de istekleri oldu. Uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak kalan güzel oyuncuya takipçileri, "Çok güzel olmuşsun. Yeni dizi istiyoruz ne olur ekrana dön" diyerek isteklerini de dile getirdi.