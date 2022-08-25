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Görenler intihar zannetti sonrası film gibi! İstanbul'da akılalmaz girişim: Siz beni tutun

İhlas Haber Ajansı
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Görenler intihar zannetti sonrası film gibi! İstanbul'da akılalmaz girişim: Siz beni tutun

İSTANBUL'da film gibi bir olay yaşandı. Yaşlı kadını pencerede görenler başta intihar edeceğini düşündü. Gerçek bambaşka çıktı. İçeride kilitli kaldığını söyleyen yaşlı kadın, birleştirdiği bez parçalarını camdan salıp tutunarak aşağıya inmek istedi. Mahalleli bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekti. O ilginç anlar...

Görenler intihar zannetti sonrası film gibi! İstanbul'da akılalmaz girişim: Siz beni tutun

Olay, Sarıyer Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun seneler Almanya’da çalıştıktan sonra kesin dönüş yaparak Türkiye’ye gelen Firdevs Demir, semtteki bir binada yaşamaya başladı.

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Görenler intihar zannetti sonrası film gibi! İstanbul'da akılalmaz girişim: Siz beni tutun

Yalnız başına kaldığı dairesinde sabah saatlerinde odada kilitli kaldığını söyleyen kadın, bez parçalarını birleştirip 2. kattan aşağıya sarkıttı.

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Görenler intihar zannetti sonrası film gibi! İstanbul'da akılalmaz girişim: Siz beni tutun

Kadın ardından pencereye çıkarak bezlere tutunup inmek istedi. Kadının o esnada pencerede gören vatandaşlar, intihar girişiminde bulunduğu düşünerek polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. 

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Görenler intihar zannetti sonrası film gibi! İstanbul'da akılalmaz girişim: Siz beni tutun

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının düşme ihtimaline karşın hava yastığı açtı. Ekipler ardından pencerede asılı kalan kadının yanına merdiven aracı yardımıyla ulaştı.

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