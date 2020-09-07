Görenler hayrete düştü! Burada herkes minareye çıkıyor

"Çocukların toplanma yeri cami kenarı oldu"

Mahalle sakinlerinden Ömer Bulut ise, “Mahallemizde cep telefonları ve internet çekmiyor. Haberleşme özgürlüğümüz çok kısıtlı durumda. Yetkililer sürekli ‘alt yapı çalışmaları yapılacak, köye verici dikilecek’ diyorlar. Hiçbir şekilde dönüş yapılmıyor. Üniversitelere ara verildi, uzaktan eğitime katılamadım. Mahallemizin yakınlarına bir tane baz istasyonu dikilmesi ve sinyalin kuvvetlendirilmesini istiyoruz. Çocukların toplanma yeri cami kenarı oldu. Bir tek burada çekiyor" diye konuştu.