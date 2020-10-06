Görenler hayran kaldı! Bursa'da burada konaklayan mutlu uyanıyor

Türkiye'nin en ünlü piknik ve mesire alanlarından biri olan Kocayayla, 400 dönümlük mera ve çayıra sahip. Bin 200 metre rakımda bulunan yayla bol oksijenli havası ile hastalar tarafından şifa bulmak için ziyaret ediliyor. Yaylanın etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili. Kocayayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.