Görenler gözlerine inanamadı! Şifa dağıtan 'Uyuz Gölü' tamamen kurudu...

“Gelen geri dönüyor”

Muhtar Azası İbrahim Özerk, göle gelenin su kalmadığı için geri döndüğünü ifade ederek, “Yıllardır insanlar buradan fayda görüyordu ancak bu sene su bitti, buna bir çözüm istiyoruz. Suyun özelliği egzama, sedef, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geliyor ancak bugün su yok gelen geri dönüyor. Ankara’dan, İstanbul’dan, Samsun’dan gelenler çok oluyor. Geçen yıl çok boldu insanlar yüzebiliyordu, bu yıl su yok” diye konuştu.