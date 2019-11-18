Görenler deli sanıyor! Bebek arabasıyla köpeğini gezdirmesinin bir sebebi var
BURSA'da her gün bebek arabasıyla Bıdık ismini verdiği köpeğini gezdiren bir hayvansever, görenlerin kendisine deli gibi baktığını ancak köpeğinin felçli olduğunu söyledi.
Banu Baltacı ismindeki hayvansever, 5 ay önce sokakta gördüğü yardıma muhtaç köpeği evine aldı ancak köpeğinin 'gençlik' hastalığına yakalandığını öğrendi. Bu saatten sonra köpeği geri sokağa bırakmak istemeyen Baltacı, ona gözü gibi bakmaya başladı.
‘Bıdık’ ismini koyduğu köpeğin kısa süre içerisinde vücudunun tutmadığını gören Baltacı, köpeğe kendi elleriyle mama yedirerek suyunu içirmeye başladı. Bıdık’ın, evde sıkıldığını düşünen Baltacı, bu sorunu bebek arabasıyla çözdü. Bıdık isimli felçli köpeği bebek arabasına koyarak her gün sokak sokak gezdiren Baltacı, köpeğin tedavi masrafları için hayvanseverlerden yardım bekliyor.
Bıdık’ın hastalığı hakkında bilgiler veren Banu Baltacı, şu ifadeleri kullandı:
- "Köpeği ilk aldığımda çok güçsüzdü, halsizdi ve hiçbir şey yemiyordu. Bu süreçte serum verip testler yaptırdık. Testlerden sonra gençlik hastalığı olduğunu ve son evreye geldiği ortaya çıktı."
Farklı sesler çıkartıyor: "Uzun bir süre tedavisi devam etti. Köpeğin böylelikle hayatta kalmasını sağladık ama ne yazık ki böyle felç olarak kaldı. Yemeğini ve suyunu dahi kendi başına içemiyor çünkü boynunu tam tutamıyor. Bıdık, bir ihtiyacı olduğu zaman kesik kesik ağlıyor. Ben yüzüne bakıp ne istediğini anlamaya çalışıyorum. Susadığı zaman daha farklı, tuvaleti geldiği zaman daha farklı sesler çıkartıyor. Artık Bıdık’ı çözdüm, onu anladım"