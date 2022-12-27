Gören yuh çekti bu kadar olmaz! Marketlerin etiket oyunundaki detay şok etti

Yeni asgari ücretin duyurulduğu günden bu yana marketlerde önemli bir hareketlilik yaşandı. Temizlik ürünlerinden sonra şimdi de gıda ürünleri zamlı fiyatları ile raflardaki yerini aldı. 22 Aralık’ta asgari ücret açıklandı ve zincir marketler de hemen etiketlerini değiştirmeye başladı. Gıda ürünlerine de asgari ücretten sonra zam geldiği öğrenildi. Asgari ücret açıklandıktan sonra etiketlerdeki ani değişim 'pes' dedirtti.