Gören telefonu alıp koştu böylesi görülmedi! Sivaslı esnafın yaptığına bakın
Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı.
Sivas’ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek adeta bir sanat eserlerine dönüştürüyor. Küçük yaşlardan buyana demir işçiliğinde yeteneği olan Doğan, son olarak 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında hareket eden ve ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı.
Doğan’ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.
“Ağzından alev püskürtüyor”
Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, “Metal sanatında ustalığını ve sanatkârlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim.
Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor. Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini ‘Cyber Dragon’ koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda birde mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekânın hâkim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum” ifadelerini kullandı.