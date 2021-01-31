Gören tanıyamadı! Demet Akalın'ın teklifine Hande Yener bakın ne dedi
Hande Yener, yıllarca küs kalıp sonra barıştığı Demet Akalın'dan teklif aldığını açıkladı.
47 yaşındaki pop müziği sanatçısı Hande Yener bir süredir uzak kaldığı müzik piyasasını Carpe Diem albümüyle sallamıştı. 2021 yılı için bir mobilya firmasının reklam yüzü olan Yener, 3 milyon liralık ücretle gündem olmuştu.
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Hande Yener önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Kapüşonu ve maskesi nedeniyle görenler tanıyamadı.
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Muhabirlerin “Zayıflamışsınız” yorumu üzerine “Korona bana yaradı evde yoga yapıyorum” dedi.
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Diş ağrısı çektiğini söyleyen Yener “Geçenlerde acillik oldum. Dişlerime pahalı bir operasyon yaptırıyorum” diye konuştu.
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