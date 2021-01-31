Gören tanıyamadı! Demet Akalın'ın teklifine Hande Yener bakın ne dedi

47 yaşındaki pop müziği sanatçısı Hande Yener bir süredir uzak kaldığı müzik piyasasını Carpe Diem albümüyle sallamıştı. 2021 yılı için bir mobilya firmasının reklam yüzü olan Yener, 3 milyon liralık ücretle gündem olmuştu.