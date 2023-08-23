Gören fotoğraf çektirmek istiyor satmak için ilana koydu gelen teklif şaşırttı
ZONGULDAK'ta Kemal Albayrak'ın (68), 22 yıl sonra yeniden kavuştuğu ve 28 ay restoresiyle uğraştığı klasik aracı görenlerin dikkatini çekiyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden 14 adet Chevrolet Suburban marka araç ithal ederek bünyesinde kullanmaya başladı.
Araçlar ilk günlerde makam aracı olarak kullanılsa da zamanla yolcu taşımacılığı ve kaçak kömür mücadele ekiplerinin hizmetinde kullanıldıktan sonra hurdaya ayrıldı.
Şoför olarak çalıştığı TTK'dan ihale ile satın aldığı aracı 6 ay kullanan Kemal Albayrak, ısrarı üzerine bir arkadaşına satma kararı aldı.
Arkadaşının vefat etmesi üzerine 22 yıl sonra çocuklarına ulaşan Kemal Albayrak, aracı geri satın aldı. Emekliliğini araçla ilgilenerek geçiren Albayrak, 28 aylık restorasyon sürecini tamamlayarak yollarla buluşturdu.