Gören bu Songül Karlı mı dedi! Estetik yaptırdı bambaşka yüzü oldu
Özel hayatında yaşadığı talihsizlikleri unutmaya başlayan ve kendine yeni bir yol çizen sevilen isim Songül Karlı bambaşka biri oldu. Estetikle inanılmaz bir değişim yaşayan Songül Karlı, 20 yaş gençleşti gören bu o mu dedi.
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da kısa bir sunuculuk deneyimi olan Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Değişimiyle adeta bambaşka biri olan ünlü türkücü iple yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşti.
Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son halindeki büyük değişim büyük ses getirdi.
Güzel türküleriyle kulakların pasını silen ünlü türkücü Songül Karlı yine görünümünde yaptığı değişiklikle gündem oldu. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.
Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı yüzüne fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.