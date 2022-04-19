Gören bu Songül Karlı mı dedi! Estetik yaptırdı bambaşka yüzü oldu

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da kısa bir sunuculuk deneyimi olan Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Değişimiyle adeta bambaşka biri olan ünlü türkücü iple yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşti.