Gören bir kere daha dönüp bakıyor: Karadeniz fıkrası gibi apartman!

Burayı ilk kez gören şaşırıyor ve fotoğrafını çekiyor. Neden böyle bir kapı olduğunu bize soruyorlar ve biz de cevap veriyoruz. Bina sahipleri Almanya’da yaşıyorlar ve yılda bir kez geliyorlar. Onun haricinde oturanlar olmuyor” dedi.