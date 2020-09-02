Gören bir daha baktı! Belediyeden herkesi şaşırtan afişler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak il genelinde reklam panolarına asılan afişler ile korona virüsle mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesefenin önemine dikkat çekiliyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın ve Türkan Şoray gibi Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarının filmlerinden alınan karelerin yer aldığı afişler, espirili uyarılarla görenleri tebessüm ettiriyor.