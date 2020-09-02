Gören bir daha baktı! Belediyeden herkesi şaşırtan afişler
Kocaeli'de vatandaşların korona virüse karşı alınan önlemlere karşı duyarlılığını arttırmak için asılan afişler herkesi şaşırttı.
Kocaeli Belediyesi salgına karşı duyarlılığını arttırmak için kentin birçok noktasına asılan Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı maskeli fotoğrafları ve repliklerinin kullanıldığı afişler, vatandaşların dikkatini çekiyor.
Korona virüsle mücadele ve alınan önlemlere karşı vatandaşların duyarlılığını arttırmak amacıyla Kocaeli'de hazırlanan ve Yeşilçam'un unutulmaz yıldızlarının yer aldığı afişler, görenleri önce tebessüm ettiriyor sonrasında ise maskesini taktırıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak il genelinde reklam panolarına asılan afişler ile korona virüsle mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesefenin önemine dikkat çekiliyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın ve Türkan Şoray gibi Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarının filmlerinden alınan karelerin yer aldığı afişler, espirili uyarılarla görenleri tebessüm ettiriyor.
"İki Gözümün çiçeği", "Reca ederim sağlığımızla oynamayın", "N'olur, n'olmaz" ve "Tedbiri elden bırakmayalım, tamam mı? Temizlik, maske, mesafe" mesajlarının yer aldığı afişleri görenlerin bazıları tebessüm ederken, maskesini takmayanlar ise maskelerini takıyor.