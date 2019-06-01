Google'ın Huawei kararından sonra diğer şirketler de sırtını döndü!

Microsoft Huawei’nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı. Verge, Microsoft’un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.