Google'ın Huawei kararından sonra diğer şirketler de sırtını döndü!
Teknoloji dünyasında Google'ın Huawei kararı çok konuşulmuştu. Google'ın kararının ardından başka şirketler de Huawei'ye sırtını döndü. İşte Huawei'yi 'kara liste'ye alan şirketler...
Google, Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldı. Google'ın bu kararının ardından başka şirketler de Huawei'ye sırtını döndü.
İşte o şirketler...
Microsoft Huawei’nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı. Verge, Microsoft’un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Qualcomm da Huawei ile ilişkilerini askıya alma kararı aldı.
Yine ABD basınında yer alan haberlere göre, Intel de şirketle olan ilişkilerini dondurmuş durumda. Intel, sunucu ve dizüstü bilgisayarlar için Huawei'ye işlemci sağlıyordu.