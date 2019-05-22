Google'ın Huawei kararı sonrası ne olacak? Huawei kullanıcıları için büyük tehlike
ABD-Çin ticaret savaşının arasında kalan Huawei, kullanıcılarını endişelendirmeye devam ediyor. Google'ın Huawei ile olan ilişkilerini askıya alması ve ürün tedariği sağlamayacağını açıklamasının ardından Çinli markanın kullanıcıları, 90 gün sonra ne olacağı sorularını sormaya başladı bile.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde aldığı ticari kısıtlamalar kararı Dünya'nın gündeminde oturmuştu. Alınan kararın ardından kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarının 90 günlüğüne askıya alındığı da açıklanmıştı. ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Peki bundan sonra ne olacak.
Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei’nin kısa bir rahat bir nefes almasını sağlasa da ilerisi için büyük bir sorun teşkil edebilir. Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak?
Huawei yalnızlaşacak: Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek.
YouTube'a girilemeyecek!: 90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak.