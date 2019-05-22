Google'ın Huawei kararı sonrası ne olacak? Huawei kullanıcıları için büyük tehlike

Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei’nin kısa bir rahat bir nefes almasını sağlasa da ilerisi için büyük bir sorun teşkil edebilir. Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak?