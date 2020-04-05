Google'dan Türkiye'yle ilgili şaşırtan koronavirüs raporu
Google, koronavirüs salgını dönemi boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı. Bu ülkeden biri de elbette Türkiye...
Google, koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.
Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu. Şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.
Perakende dükkanları ve vakit geçirilen diğer yerler
Google Haritalar servisinde kullanıcıların konumlarına göre derlenen bilgilere göre Şubat ortasından Mart sonuna doğru AVM ve çeşitli mağazalarda vakit geçirenlerin oranı yüzde 75 azaldı.
Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczaneler
Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.