Google üretimi durdurma kararı aldı! Bir devir resmen kapanıyor

Dünyanın en çok kullanılan arama motoruna sahip olan Google, teknolojik alet üretiminde de var olmak amacıyla telefon ve tablet modellerini geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Ancak iki modelde de istediği satış rakamlarına ulaşamayan Google, flaş bir karara imza attı.