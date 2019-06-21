Google üretimi durdurma kararı aldı! Bir devir resmen kapanıyor
Çok uluslu Amerikan anonim şirketi Google, flaş bir karara imza atarak tablet üretimini durdurduğunu resmen açıkladı.
Dünyanın en çok kullanılan arama motoruna sahip olan Google, teknolojik alet üretiminde de var olmak amacıyla telefon ve tablet modellerini geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Ancak iki modelde de istediği satış rakamlarına ulaşamayan Google, flaş bir karara imza attı.
Google Pixel serisi telefonları başta olmak üzere akıllı hoparlör ve tablet gibi cihazların üretimini de üstlenen şirket, tablet üretimini sona erdirdiğini duyurdu.
Satış oranları yerlerde: Google'ın bu kararı almasındaki en önemli sebeplerin başında tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması geliyor.
Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu: Google, son olarak geçen yıl kendi geliştirdiği işletim sistemi olan Chrome OS'u kullanan Pixel Slate'i kullanıcılara sunmuştu.