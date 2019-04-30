Google ile ilgili olay iddia telefonunuz kapalı olsa bile...

Google ile şaşırtan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Themindunleashed.com’un haberine göre GPS ve konum takibi seçeneklerini devre dışı bıraksanız ve hatta telefonunuzu kapatsanız bile Google hala her hareketinizi kaydedebiliyor ve Amerikan istihbarat servisleri ile paylaşabiliyor.