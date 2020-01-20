Gönül Yazar 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'le evlendi mi? Gerçek ortaya çıktı

Bir süredir kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla herkesi şoke etti. Şimdiye kadar 7 kez evlenen Yazar'ın 8. kez yönetmen sevgilisi Mağden ile evlendiği iddia edildi.