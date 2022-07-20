Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya öyle bir şey itiraf etti ki...

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuruyor, pozitif enerjisiyle çevresine neşe saçıyor. Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, katıldığı bir programda yaptığı çok özel açıklamalarda bulundu. "Aşka kapılarımı kapatmadım" itirafıyla ses getiren Özkaya, ilk görüşte aşka inandığını itiraf etti. Oğlu Ahmet Kaan ile ilişkisini de anlatan oyuncu, "Bütün inandıklarımın hediyesi gibi geldi bana" sözleriyle dikkat çekti. İşte Ecem Özkaya'nın tüm açıklamaları…