Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya öyle bir şey itiraf etti ki...
TRT1 ekranlarının favori dizisi Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle izleyiciyle buluşan başarılı oyuncu Ecem Özkaya, adından oldukça söz ettirdi. Başarılı oyunculuk performansıyla yıldızı parlayan Özkaya, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Anlattıklarıyla hayranlarını şaşırtan ve büyük dikkat çeken Özkaya öyle şeyler itiraf etti ki, duyanlar şaştı kaldı...
TRT1 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Zahide karakteriyle akıllara kazınan başarılı ve güzel oyuncu Ecem Özkaya, katıldığı bir programda anlattıklarıyla gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. Çok konuşulan cevaplarıyla tüm dikkatleri üstüne çekti, itiraflarıyla sevenlerini şaşırttı. Bakın oyuncu Özkaya neler itiraf etti...
Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuruyor, pozitif enerjisiyle çevresine neşe saçıyor. Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, katıldığı bir programda yaptığı çok özel açıklamalarda bulundu. "Aşka kapılarımı kapatmadım" itirafıyla ses getiren Özkaya, ilk görüşte aşka inandığını itiraf etti. Oğlu Ahmet Kaan ile ilişkisini de anlatan oyuncu, "Bütün inandıklarımın hediyesi gibi geldi bana" sözleriyle dikkat çekti. İşte Ecem Özkaya'nın tüm açıklamaları…
Dizinin sezon finali vermesiyle birlikte hayatının nasıl gittiği sorulan oyuncu, ''Sezon bitti. Dinlenmeye çalışıyorum. Şehir dışında olduğu için yol, set, tiyatro… Oldukça yoğun bir tempodan geçtim. Mayıs ayının sonunda da sezon finali verdik.'' dedi.
Ecem Özkaya'yı Radyo Tv okuduktan sonra ekran önüne iten şeyin merak edilmesinin ardından ünlü oyuncu, ''Benim hayalim ekran değildi, tiyatroydu. 10 yaşında başladım drama dersleri almaya. Televizyon çok ütopik bir şeydi benim için.'' dedi.