Gönül Dağı'nın güzeller güzeli yıldızı Gülsim Ali'den mini etekli poz kendine hayran bıraktı!
Son olarak Gönül Dağı dizisinde yer alan oyuncu Gülsim Ali, diziye veda ederek hayranlarını bir hayli üzmüştü. Güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı siyah pili etekli pozuyla takipçileri tarafından yine çok beğenildi.
Gönül Dağı dizisinde 'Dilek' karakteriyle tanınan genç oyuncu Gülsim Ali, mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu, paylaşımına ''Pembelenme zamanı'' notunu düştü.
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Kral Kaybederse dizisiyle ekrana dönüyor
Gönül Dağı dizisine veda ederek izleyicileri yasa boğan Gülsim Ali'nin Kral Kayderse dizisi ile ekrana döneceği konuşuluyor.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un da rol alacağı öne sürüldü.
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Ünü sınırları aşan Gülsim Ali, Pakistanlı bir giyim markasının da reklam yüzü olmuştu.
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