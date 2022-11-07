Gönül Dağı bitiyor TRT 1 diziyi yayın akışından kaldırdı açıklama geldi!

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen, sımsıcak konusu ile ekranlardan evimize misafir olan dizisi Gönül Dağı, her bölümü ile olay olmaya devam ediyor. 3. sezonun ilk bölümlerine sıkıntılı başlayan dizi kısa sürede eski gücüne kavuştu ve reytinglerde zirveye oturdu.