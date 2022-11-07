Gönül Dağı bitiyor TRT 1 diziyi yayın akışından kaldırdı açıklama geldi!
TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Gönül Dağı'ndan gelen son haberler seyirciyi üzecek. Sımsıcacık, bozkır kokan konusu ile ailecek ekran başına kilitleyen diziyi TRT 1 yayın akışından kaldırdı.
Cumartesi akşamlarının en çok izlenen, sımsıcak konusu ile ekranlardan evimize misafir olan dizisi Gönül Dağı, her bölümü ile olay olmaya devam ediyor. 3. sezonun ilk bölümlerine sıkıntılı başlayan dizi kısa sürede eski gücüne kavuştu ve reytinglerde zirveye oturdu.
Cumartesi akşamları rakiplerine nal toplatan Köprü Film imzalı dizi Eskişehir'de çekiliyor. Gedelli Köyü'nde 3 amcaoğlunun hikayesini anlatan dizi her bölümü ile sosyal medyanın da konusu olmayı başarıyor. Genç oyuncuların yanı sıra usta oyuncuların da kadrosunda olduğu dizinin her bölümü ilgiyle izleniyor.
Her cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarının başına diziyi izlemek için oturanlara kötü haber. İlgiyle izlenen dizi TRT’nin Dünya Kupası maçlarını ekrana getireceği için 3 hafta yayınına ara verecek.
Gönül Dağı 19 Kasım’da seyirciyle buluşacak 77. Bölümden sonra yayınına ara verecek ve 17 Aralık’ta 78. bölümüyle seyirci karşısında olacak.