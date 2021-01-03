Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlı pozu ortalığı karıştırdı! Hakan Altun aşkı bitti

Gonca Vuslateri Instagram sayfasından Altun'la olan fotoğrafını romantik bir şarkı eşliğinde paylaşmıştı. Bodrum sahilinde çekilen bir kareyi hayranlarıyla paylaşan Vuslateri fon müziği olarak ise Sezen Aksu'nun Erkek Güzel isimli şarkısını seçmişti.