Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlı pozu ortalığı karıştırdı! Hakan Altun aşkı bitti
Hakan Altun aşkıyla çok konuşulan Gonca Vuslateri yaptığı iç çamaşırlı paylaşımla olay oldu.
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı 2020 yılına damga vurmuştu. Sosyal medyadan çekinmeden ikinin fotoğraf paylaşmaları magazin dünyasında yerini almıştı.
Gonca Vuslateri Instagram sayfasından Altun'la olan fotoğrafını romantik bir şarkı eşliğinde paylaşmıştı. Bodrum sahilinde çekilen bir kareyi hayranlarıyla paylaşan Vuslateri fon müziği olarak ise Sezen Aksu'nun Erkek Güzel isimli şarkısını seçmişti.
Vuslateri'nin paylaşımını sonrası Hakan Altun da sosyal medya hesabı Instagram'dan Vuslateri ile beraber bir pozlarını paylaşmıştı. Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun, "Hikayede kalmasın dedik" notunu kalp emojisi eşliğinde koymuştu.
2020 yılının sürpriz aşkının bittiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.