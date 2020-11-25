Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı için itiraf geldi canlı yayında açıkladı
Magazin gündeminin bomba aşkı Gonca Vulsateri ve Hakan Altun'dan itiraf geldi. İkiliden Vuslateri, canlı yayında aşkını itiraf etti.
Bir süredir Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un aşk yaşadığı haberi, geçtiğimiz gün magazin gündemini meşgul eden konuydu. İkilinin sosyal medyada yaptıkları ayrı ayrı paylaşımların şifresi çözüldü ve aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Fakat bir açıklama gelmemişti ki Vuslateri, canlı yayında bu iddia konuşulurken itiraf etti.
Beyaz TV’de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı magazin programında, Vuslateri ile Altun iddiası ele alındı. Programın sunucularından Seren Serengil, canlı yayında Vuslateri'den aldığı mesajı izleyicilerle paylaştı.
Seren Serengil, Vuslateri’nin "Urla'da film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" dediğini aktardı.
Öte yandan ikilinin itirafından önce Hakan Altun, Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
''Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken''