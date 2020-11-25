Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı için itiraf geldi canlı yayında açıkladı

Bir süredir Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un aşk yaşadığı haberi, geçtiğimiz gün magazin gündemini meşgul eden konuydu. İkilinin sosyal medyada yaptıkları ayrı ayrı paylaşımların şifresi çözüldü ve aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Fakat bir açıklama gelmemişti ki Vuslateri, canlı yayında bu iddia konuşulurken itiraf etti.