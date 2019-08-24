Gonca Vuslateri sevgilisiyle fena yakalandı! Sevgilisini öpmelere doyamadı

Gonca Vuslateri sevgilisiyle fena yakalandı! Sevgilisini öpmelere doyamadı

Güzel oyuncu Gonca Vuslateri, kameralardan kaçarak yaşadığı 8 aylık aşkı ile sonunda fena yakalandı. Bodrum'da görüntülenen Vuslateri, sevgilisi Mertcan Bilgin'i öpmelere doyamadı.

Gonca Vuslateri sevgilisiyle fena yakalandı! Sevgilisini öpmelere doyamadı - Sayfa 1

Gonca Vuslateri, iki sene evli kaldığı ses mühendisi Edip Burak Ertoğan'dan tek celsede boşanmış ve üç ay önce gazeteci-yazar Özgür Mumcu ile el ele görüntülenmişti. Vuslateri, Mumcu ile adı aşk dedikodularına karışınca şunları söylemişti: 

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Gonca Vuslateri sevgilisiyle fena yakalandı! Sevgilisini öpmelere doyamadı - Sayfa 2

"Özgür sadece arkadaşım. Ben 5 aydır başkasına aşığım, daha çekemediniz. Biz istemedikçe de çekemezsiniz." 

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Gonca Vuslateri sevgilisiyle fena yakalandı! Sevgilisini öpmelere doyamadı - Sayfa 3

Vuslateri'nin iddialı bu sözleri üzerine sevgilisi Mertcan Bilgin ile Bodrum'da sarmaş dolaş görüntülendi. 

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Gonca Vuslateri sevgilisiyle fena yakalandı! Sevgilisini öpmelere doyamadı - Sayfa 4

Posta'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki Gonca Vuslateri, 27 yaşındaki yeni sevgilisi davulcu Mertcan Bilgin ile şimdilerde Bodrum Gümüşlük'te tatil yapıyor. 

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