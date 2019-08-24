Gonca Vuslateri sevgilisiyle fena yakalandı! Sevgilisini öpmelere doyamadı
Güzel oyuncu Gonca Vuslateri, kameralardan kaçarak yaşadığı 8 aylık aşkı ile sonunda fena yakalandı. Bodrum'da görüntülenen Vuslateri, sevgilisi Mertcan Bilgin'i öpmelere doyamadı.
Gonca Vuslateri, iki sene evli kaldığı ses mühendisi Edip Burak Ertoğan'dan tek celsede boşanmış ve üç ay önce gazeteci-yazar Özgür Mumcu ile el ele görüntülenmişti. Vuslateri, Mumcu ile adı aşk dedikodularına karışınca şunları söylemişti:
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"Özgür sadece arkadaşım. Ben 5 aydır başkasına aşığım, daha çekemediniz. Biz istemedikçe de çekemezsiniz."
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Vuslateri'nin iddialı bu sözleri üzerine sevgilisi Mertcan Bilgin ile Bodrum'da sarmaş dolaş görüntülendi.
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Posta'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki Gonca Vuslateri, 27 yaşındaki yeni sevgilisi davulcu Mertcan Bilgin ile şimdilerde Bodrum Gümüşlük'te tatil yapıyor.
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