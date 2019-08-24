Gonca Vuslateri sevgilisiyle fena yakalandı! Sevgilisini öpmelere doyamadı

Gonca Vuslateri, iki sene evli kaldığı ses mühendisi Edip Burak Ertoğan'dan tek celsede boşanmış ve üç ay önce gazeteci-yazar Özgür Mumcu ile el ele görüntülenmişti. Vuslateri, Mumcu ile adı aşk dedikodularına karışınca şunları söylemişti: