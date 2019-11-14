Gonca Vuslateri sağlık durumu nasıl sahnede fenalaştı gösterisi erken bitti
Sevilen oyuncu Gonca Vuslateri, önceki akşam Fırat Tanış ile sahnelediği bir tiyatro oyununun 20. dakikasında fenalaşarak apar topar kulise alındı.
Yalan Dünya'da canlandırdığı Vasfiye Ana karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak da Tehlikeli Karım adlı dizide rol alan Gonca Vuslateri'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Genç oyuncu tiyatro oyunu esnasında fenalaştı, gösterisini erkenden bitirmek zorunda kaldı.
Oyunu erkenden bitirmek zorunda kalan tiyatro ekibi seyirciden özür diledi. Gonca Vuslateri ise sağlık durumunu merak edenler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vuslateri, şu ifadelere yer verdi:
Mecburen bitirdik: Bu akşam Mall of İstanbul’daki MOİ Sahne’de Erkek Arkadaşım Bir Feminist adlı oyunumuzu yine büyük bir heyecanla oynarken, bir anda düşen tansiyonumdan dolayı mecburen oyunu bitirmek zorunda kaldık.
Şimdi iyiyim: "Durumu anlayışla karşılayan ve alkışlamaya devam eden seyircilerimize, elimi sımsıkı tutup destek veren canım partnerim Fırat Tanış’a yürekten teşekkür ediyorum. Gerekli müdahaleler yapıldı, şimdi iyiyim."